Apple инвестирует миллиарды в Kia: акции Kia взлетели

Акции Kia на бирже подорожали до максимума с 1997 года. Причиной стала публикация на южнокорейском сайте dongА.com о том, что Kia близка к соглашению с Apple о производстве электромобилей под брендом американской компании.

Сайт без уточнения источников информации писал, что автомобили Apple будут выпускать на отдельной производственной линии на заводе Kia в штате Джорджия начиная с 2024 года. По данным dongA.сom, Apple инвестирует в проект почти $3,6 млрд. Поначалу будут выпускаться 100 000 автомобилей Apple в год, затем мощности могут увеличить до 400 000, следует из сообщения сайта, на которое ссылается Forbes.

Apple и Hyundai (головная компания бренда Kia) отказались от комментариев Reuters. О том, что Hyundai ведет переговоры с Apple, стало известно в начале января. Акции компании прибавляли почти 25%. Это был максимальный прирост стоимости бумаг компании за один день с 1988 года, писал Bloomberg.