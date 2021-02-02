Ильхам Алиев: «В сложный момент понимаете, кто действительно ваши друзья»

«Мы надеемся, что итальянские компании будут очень активными в проектах, связанных с восстановлением наших территорий. Могу вам сказать, что в связи с восстановительными и строительными работами уже приглашены несколько итальянских компаний». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато в видеоформате.

«Уверен, что их станет еще больше, потому что в своих выступлениях я уже неоднократно говорил и еще раз хочу отметить, что мы будем приглашать только компании из дружественных стран. Есть хорошая английская поговорка: друг познается в беде. В сложный момент вы понимаете, кто действительно ваши друзья. Это очень важный и существенный вопрос», - сказал глава государства.