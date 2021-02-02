Помидорам с 12 предприятий Азербайджана в России дали зеленый свет
Россельхознадзор с 5 февраля 2021 года разрешил поставки в Россию помидоров с 12 азербайджанских предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"В целях снятия действующих ограничений на поставки растительной продукции Россельхознадзором совместно с Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики проводятся видеоинспекции азербайджанских предприятий на предмет отсутствия заражения их томатной молью (Tuta absoluta (Povolny). Учитывая отрицательные результаты карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных по итогам проведенных с 14 по 29 января видеоинспекций, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 5 февраля 2021 года ввоз томатов под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - цитирует ТАСС заявление российского ведомства.
Ввоз помидоров в Россию разрешен следующим предприятиям Азербайджана: Amoris (Ленкоранский район, село Хархатан), Alza Holding-1 (город Баку, Насиминский район), "БВБ Крестьянское фермерское хозяйство" (Сабирабадский район, cело Кюркенди), H and M Agro (город Баку, Ясамальский район), Aqroinnova (город Баку, Насиминский район), Argo (город Баку, Ясамальский район), Agro-Land-AZ (Xазарский район, поселок Мардакян), A-Alyans (город Баку, Наримановский район), "Гулиев башир шаин" (город Баку, Насиминский район), Paradise Agro (Абшеронский район, поселок Говсан), T Tomatoes (Хазарский район, поселок Зиря), "Кюрдамир агро" (Кюрдамирский район, город Кюрдамир).