В Баку будет создан Итальяно-Азербайджанский университет

В Баку будет построен Итальяно-Азербайджанский университет. Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато, прошедшей в видеоформате.

«Мы уже выделили место. Работа над вопросом, связанным с созданием университета, уже началась. Этот вопрос также согласован на уровне правительств. Надеюсь, что при напряженной работе мы сможем в нынешнем году приступить к этой работе, потому что это станет хорошим показателем нашей дружбы, а также очень важно для подготовки и обучения молодых азербайджанцев по специальностям, необходимым в будущем для нашей экономики, чтобы мы могли управлять данными предприятиями, отраслями промышленности. Это также будет способствовать укреплению тесных дружественных связей между нашими странами», - отметил глава государства.