Ильхам Алиев: Азербайджан должен модернизироваться, чтобы не зависеть от цен на нефть и газ

«Все освобожденные территории станут «зоной зеленой энергии». Они составляют значительную часть Азербайджана. В то же время мы будем применять там современные технологии, именуемые «умный город» и даже «умное село». Это также станет хорошим примером для других регионов Азербайджана, где мы нуждаемся в реконструкции, модернизации и технологическом прогрессе». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с председателем итальянской компании Maire Tecnimont Group Фабрицио Ди Амато, прошедшей в видеоформате, передает АзерТАдж.

«Мы хотим применять в Азербайджане самые передовые технологии, потому что страна должна модернизироваться, быть способной в интеллектуальном отношении, усилиться в области промышленности, чтобы мы не зависели от цен на нефть и газ. Это обеспечит устойчивое развитие нашей страны. Естественно, в процессе промышленного развития, как вы отметили, будет очень приветствоваться стратегическое единство между вашей компанией и Азербайджаном. Мы нуждаемся в таком сильном партнере, чтобы модернизироваться, двигаться вперед и развиваться», - сказал президент Ильхам Алиев.