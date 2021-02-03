ВОЗ призывает не расслабляться

Соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Об этом заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

"Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны", - сказала она.