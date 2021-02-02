США решили не выводить войска из Германии

«В конечном итоге министр обороны Ллойд Остин вместе с президентом США примет решение», — сказал Уолтерс журналистам. По его словам, Остин «находится в процессе проведения весьма тщательного пересмотра» решения о выводе войск, которое сейчас «заморожено», передает «Коммерсант».

Дональд Трамп пообещал сократить численность военных в Германии с 34,5 тыс. до 25 тыс. из-за просрочки платежей ФРГ в НАТО. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен говорил, что США могут изменить планы по выводу войск, если Германия выполнит три условия: остановит завершение строительства «Северного потока-2», выберет для провайдера услуг 5G не китайскую Huawei и ускорит реализацию плана по укреплению своей обороны.