Граждан Армении депортировали из России

Двух граждан Армении депортировали из Москвы из-за сбоев, связанных с приложением "Путешествую без COVID-19". Об этом депортированные рассказали в беседе с журналистами в ереванском аэропорту "Звартноц", пишет Sputnik Армения.

По их словам, они, как и положено, скачали приложение, в лаборатории медцентра "Астхик" сдали тест на коронавирусную инфекцию, купили билет на рейс Ереван-Москва авиакомпании Nordwind Airlines на 1 февраля. "Проблемы с приложением были выявлены в Ереване, приложение не высвечивало зеленый свет, однако нас на потоке провели в самолет. Уже в Москве таможенники нам не разрешили пересечь КПП. Мы не смогли показать QR-код, предоставили заключение об отрицательном PCR-тесте от лаборатории на бумаге. Они же нам сказали, что это не проходит", - говорит один из пассажиров.

Мужчина отметил, что за нарушение правил пересечения границы их депортировали и отправили обратно в Ереван. Они обратились в авиакомпанию, там им сказали, что не несут ответственности и изначально их не должны были пропускать в ереванском аэропорту. На данный момент депортированные требуют восстановления их билетов и права на пребывание в России. Они отметили, что ездили в РФ на заработки.

Граждане Армении с 1 февраля могут вылететь в Россию при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Однако перед поездкой они должны скачать приложение "Путешествую без COVID-19" в мобильный телефон, сдать анализ на коронавирусную инфекцию в тех лабораториях, которые включены в список этой программы. В случае отрицательного теста приложение выдает "зеленое" окно - сигнал для свободного передвижения.