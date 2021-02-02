95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых
В американском городе Лафайетт в штате Колорадо 95-летний постоялец дома престарелых ранил сотрудника учреждения из огнестрельного оружия. Потерпевшего увезли в больницу, сообщает местный телеканал Denver Channel.
Приехавшие на вызов полицейские задержали пожилого стрелка в его комнате. Мужчина сопротивления не оказывал. 40-летний работник дома престарелых госпитализирован в тяжелом состоянии.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. В полиции уточнили, что подозреваемый использовал небольшой пистолет, и был произведен только один выстрел.