В Белом доме заявили о желании Байдена сотрудничать с Россией

Президент США Джозеф Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, что по отношению к России, если взять телефонный разговор президента США Джо Байдена с президентом Владимиром Путиным, очевидно, ...президент не отошел от позиций», – цитирует ТАСС Псаки.

По ее словам, президент ясно дал понять, что есть сферы, где США и Россия могут сотрудничать, в частности по новому договору СНВ, который идет в русле интересов национальной безопасности США.

«Байден готов даже напрямую обсуждать с Путиным противоречия», - отметила Псаки.