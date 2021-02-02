Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, передает Русская служба BBC.

Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.