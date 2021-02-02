Баку и Тбилиси обсудили военное сотрудничество

В среду в Тбилиси состоялась встреча министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили и посла Азербайджана в этой стране Фаига Гулиева, в ходе которой были затронуты вопросы военного сотрудничества между двумя странами, заключение договора в этой отрасли, сообщает официальный сайт грузинского оборонного ведомства.

Министр Гарибашвили и азербайджанский дипломат обсудили дружеские и стратегические отношения между Азербайджаном и Грузией. Также стороны указали на положительную динамику в сотрудничестве министерств обороны двух стран.

В ходе встречи грузинский министр и посол Азербайджана также затронули вопрос заключения соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между Баку и Тбилиси, отметили важность развития отношений в сфере военного образования.