Китай направит 10 млн доз вакцины от COVID бедным странам

Власти КНР передадут развивающимся странам 10 млн доз препаратов для вакцинации от коронавируса. Партия вакцины будет передана международному механизму COVAX, который создан для распределения препаратов для борьбы с коронавирусом наиболее нуждающимся странам.

«По запросу ВОЗ Китай готов предоставить COVAX 10 млн доз вакцин. Многие из них будут использованы для удовлетворения острых потребностей развивающихся стран», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Как отметил официальный представитель МИД КНР, эта мера станет важным вкладом Китая в организацию снабжения всех государств вакцинами по доступным ценам и работу глобальной системы здравоохранения.