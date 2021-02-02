Новый президент Киргизии пообещал сократить госаппарат

Предстоящие реформы госуправления коснутся каждого министерства, заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии принятия присяги членами нового правительства страны.

"Одним из направлений начатых нами реформ является оптимизация управления, то есть сокращение непомерно разросшегося государственно-бюрократического аппарата, проведение новой кадровой политики. В результате этих мер ожидается оперативное принятие решений, ускорение оформления документов. Мы проведем реформы в каждом секторе и министерстве, что даст высокий экономический эффект и позволит эффективно использовать ресурсы", - цитирует Интерфакс Жапарова.

Ранее в среду парламент Киргизии большинством голосов утвердил состав, структуру и программу нового правительства во главе с Улукбеком Мариповым. Президент Киргизии Жапаров подписал указ о назначении Марипова премьер-министром республики. Глава государства также подписал указы о назначении членов правительства.