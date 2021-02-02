Вместо Манукяна выдвигают Кочаряна

«Армянское «Движение по спасению родины», видимо, ждет переформатирование. Нынешний формат не оправдал себя, о чем свидетельствует хотя бы заявление... Роберта Кочаряна о намерении участвовать в выборах». Об этом заявил армянский политический эксперт Ашот Сафарян.

Сафарян отмечает, что Кочарян не скрывал своей поддержки и симпатий оппозиционному движению.

По мнению другого армянского эксперта, Норайра Дунамаляна, «план по премьерству Манукяна провален, и сейчас надо выдвинуть более сильную кандидатуру, например, Роберта Кочаряна, с расчетом на то, что это станет ответом на существующие вызовы и позволит не утратить потенциал и нынешний уровень электоральной поддержки», передает Sputnik Армения.

Политолог Степан Даниелян отмечает, что среди сил, составляющих движение, непременно найдутся партии, которые поддержат Кочаряна на выборах и станут его политической опорой, однако он затруднился назвать эти силы.