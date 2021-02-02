Четверть американцев отказалась делать прививку от коронавируса

Почти каждый четвертый американец хотел бы отказаться вакцинироваться от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Монмутским университетом, пишет ТАСС.

Еще 50% респондентов заявили, что готовы сделать прививку при первой возможности, а 6% опрошенных уже вакцинировались. При этом 19% участников опроса хотели бы повременить, а 24% предпочли бы избежать прививок.

Также указывается, что почти три четверти опрошенных сторонников Демократической партии (72%) хотели бы привиться. При этом среди республиканцев о желании получить вакцину заявили лишь 39% опрошенных, а 42% сторонников Республиканской партии предпочли бы не делать прививку. Желающих пройти вакцинацию среди респондентов без политических предпочтений оказалось чуть больше половины - 51%.