Три причины, почему люди не заболевают COVID-19

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет, об этом рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, антитела - маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

Он отметил, что одна из версий - перенесенный эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.