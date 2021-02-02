В Турции властям сдались террористы ПКК

Пятеро боевиков террористической организации ПКК сдались турецким силам безопасности, сообщило в среду Министерство внутренних дел страны.

“После бегства из рядов сепаратистской террористической организации РКК полиция и жандармерия уговорили террористов сложить оружие”, - отметили в ведомстве. В заявлении говорится, что террористы орудовали на территории Ирака и Сирии.

По словам главы МВД Сулеймана Сойлу, семья одного из сдавшихся террористов в течение 520 дней принимала участие в сидячей акции протеста группы матерей в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, чтобы вызволить своего сына из лап террористической группировки.

Таким образом, число террористов, добровольно сдавшихся турецким властям в этом году, достигло 21.