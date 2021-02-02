Нет хуже доли, чем жить в эпоху больших перемен, гласит известная китайская пословица. Ее можно дополнить современным соображением: ужасно оказаться в кризисных обстоятельствах без лидера. Такую неприятную ситуацию недавно пережили Соединенные Штаты, где президент Трамп устранился от борьбы с коронавирусом. Сейчас подобное происходит в Италии, где во вторник, 26 января, подал в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Поиск нового руководителя правительства может затянуться, а коронавирус никто не отменял, и борьбу с ним нужно организовывать в оперативном режиме, как и с тяжелой экономической рецессией.

К отставке премьера привел выход из правящей коалиции партии «Живая Италия». Ее лидер, Маттео Ренци, тоже побывавший премьером, раскритиковал действия правительства как раз в борьбе с пандемией. В результате коалиция лишилась большинства в верхней палате парламента и возник правительственный кризис. Не исключено, кстати, что Ренци затеял свой демарш, чтобы вернуться в премьерское кресло, но достаточно высоко оценивались и шансы Конте остаться. Однако в случае неудачи создать новую коалицию перед Италией встала бы перспектива досрочных парламентских выборов. Не лучший вариант в условиях, в которых оказалась страна.

Президент Серджо Матарелла рассудил, что можно попытаться избежать выборов, поэтому постарался найти авторитетную фигуру, которой удалось бы создать техническое правительство и заручиться поддержкой парламента, не проводя его перезагрузку. Дело в том, что в Италию вот-вот зайдут 209 миллиардов евро, выделенных Еврокомиссией на борьбу с последствиями пандемии, сильно ударившей по стране минувшей весной. На Италию пришлось 28% общего пакета помощи пострадавшим странам, и распорядиться этой колоссальной суммой нужно с толком и расстановкой, для чего необходимо полноценное правительство. Брюсселю до апреля надо предоставить готовый план распоряжения средствами для восстановления экономики. Выборы не позволят этого сделать.