Италия ищет спасения у банкира наш комментарий
Нет хуже доли, чем жить в эпоху больших перемен, гласит известная китайская пословица. Ее можно дополнить современным соображением: ужасно оказаться в кризисных обстоятельствах без лидера. Такую неприятную ситуацию недавно пережили Соединенные Штаты, где президент Трамп устранился от борьбы с коронавирусом. Сейчас подобное происходит в Италии, где во вторник, 26 января, подал в отставку премьер-министр Джузеппе Конте. Поиск нового руководителя правительства может затянуться, а коронавирус никто не отменял, и борьбу с ним нужно организовывать в оперативном режиме, как и с тяжелой экономической рецессией.
К отставке премьера привел выход из правящей коалиции партии «Живая Италия». Ее лидер, Маттео Ренци, тоже побывавший премьером, раскритиковал действия правительства как раз в борьбе с пандемией. В результате коалиция лишилась большинства в верхней палате парламента и возник правительственный кризис. Не исключено, кстати, что Ренци затеял свой демарш, чтобы вернуться в премьерское кресло, но достаточно высоко оценивались и шансы Конте остаться. Однако в случае неудачи создать новую коалицию перед Италией встала бы перспектива досрочных парламентских выборов. Не лучший вариант в условиях, в которых оказалась страна.
Президент Серджо Матарелла рассудил, что можно попытаться избежать выборов, поэтому постарался найти авторитетную фигуру, которой удалось бы создать техническое правительство и заручиться поддержкой парламента, не проводя его перезагрузку. Дело в том, что в Италию вот-вот зайдут 209 миллиардов евро, выделенных Еврокомиссией на борьбу с последствиями пандемии, сильно ударившей по стране минувшей весной. На Италию пришлось 28% общего пакета помощи пострадавшим странам, и распорядиться этой колоссальной суммой нужно с толком и расстановкой, для чего необходимо полноценное правительство. Брюсселю до апреля надо предоставить готовый план распоряжения средствами для восстановления экономики. Выборы не позволят этого сделать.
Подходящей фигурой без отягощающего политического шлейфа президент Италии счел бывшего главу Европейского Центрального банка Марио Драги. Профессор экономики, он шесть лет возглавлял Банк Италии, а затем в качестве руководителя ЕЦБ спасал европейскую валюту во время кризиса 2012 года. Его заслуги в этом отношении очень высоко оцениваются как специалистами, так и простыми итальянцами, ведь тот кризис едва не утащил на дно итальянскую экономику.
Но сильно рассчитывать на то, что профессору Драги удастся примирить сильно рассорившихся между собой политиков из разных партий, не приходится. Тут во всей силе проявляет себя итальянская традиция менять правительства, как перчатки. Так, правительство Джузеппе Конти, которое сейчас уходит в отставку, руководило страной лишь с сентября 2019 года. А до этого тот же Конти был во главе правительства с июня 2018 по август 2019 года, когда пришлось уйти в отставку, просто ему было поручено формировать новый кабинет. Чего у итальянцев не отнимешь, с ними не соскучишься.