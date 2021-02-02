ВВС Израиля атаковали позиции "Хизбаллы" на юге Сирии

Поздно вечером 3 февраля сирийское телевидение сообщило, что израильские ВВС нанесли удары по территории Сирии в районе Кунейтры, и что в ответ были задействованы системы ПВО, пишет израильское издание newsru.co.il.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) опубликовала уточненные данные: были атакованы объекты боевиков "Хизбаллы" и "Сирийского сопротивления для освобождения Голан".

По данным SOHR, были слышны взрывы и на позициях 90-й танковой бригады армии Сирии. Также сообщается об уничтожении наблюдательных постов в районе Аль-Хаббарии в районе Кунейтры, недалеко от границы с мухафазой Дараа. Сообщений о жертвах не поступало.

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.