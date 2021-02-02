Цена нефти превысила 58 долларов

Мировые цены на нефть в четверг утром продолжают начатое еще в понедельник ралли, трейдеры оптимистично настроены по поводу сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и ее влияния на нефтяной рынок. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,14% — до 58,77 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI — росла на 0,65%, до 56,05 доллара за баррель. С начала недели котировки выросли на 5-7%, поднявшись до февральских рекордов прошлого года.

Главными позитивными факторами для нефтяного ралли остаюётся сделка ОПЕК+ и усилия стран по снижению добычи. В январе Саудовская Аравия заявила, что в феврале-марте сократит добычу на 1 миллион баррелей в сутки. На такие меры согласились и некоторые другие страны ОПЕК+, и с учетом их участия общее сокращение составляет 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки.

"Скорее всего, динамика (нефти) в первых двух кварталах будет позитивной, и более высокие цены могут привести к возвращению (на рынок) большего объема нефти США и Ирана", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика по энергетике DBS Bank Ltd. Суво Саркара (Suvo Sarkar).