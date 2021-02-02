Минздрав о втором этапе вакцинации в Азербайджане

«Как известно, первый этап - процесс вакцинации медицинских работников. 70% медработников были вакцинированы. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

Он отметил, что с 8 февраля уже начинается второй этап вакцинации.

«Второй этап предполагает вакцинацию группы населения старше 65 лет. Процесс регистрации будет проходить онлайн, чтобы избежать плотности, которая может возникнуть в помещениях, созданных в поликлиниках. Лица старше 65 лет должны зарегистрироваться на сайте randevu.its.gov.az. Далее выходит готовая регистрационная форма. Для тех, у кого проблемы с заполнением этой формы, существуют письменные и видеоинструкции. Однако некоторые люди старше 65 не являются пользователями интернета. Как им пройти регистрацию?

В таком случае пожилой человек может попросить членов семьи или близких помочь ему в регистрации. Если такой возможности нет, он может связаться по телефону с регистрационным отделением поликлиники и предоставить свои данные», - сказал П.Абубекиров.