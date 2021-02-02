В Азербайджане возобновляются занятия и в вузах
В Азербайджане с 15 февраля в высших учебных заведениях возобновляется очное обучение.
Как сообщили haqqin.az в Министерстве образования, в учреждениях высшего и среднего специального образования и профессионального образования возобновляются очные занятия по специальностям, требующим практического обучения (в соответствующих лабораториях и специально оборудованных аудиториях), и предметам, требующим физического присутствия обучающихся (медицина, творчество, инженерия и т.д.) по заранее установленным графикам.