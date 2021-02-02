Почему коронавирус влияет на слух и зрение?

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает самые уязвимые органы, в том числе мозг. Поэтому осложнения после перенесенной болезни могут сказаться на слухе и зрении пациента. Такое мнение выразил иммунолог Владислав Жемчугов (Россия), передает ТАСС.

«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Где вирус найдет самое слабое место в организме, там и ударит», — сказал специалист.

По его словам, в данном случае тяжесть осложнений будет зависеть от организма конкретного пациента. Уже описаны случаи, когда после перенесенной коронавирусной инфекции не только портится слух, но и появляются ложные звуки.

Кроме того, после COVID-19 может нарушиться чувствительность тканей, что может проявляться в виде жжения, покалывания и «ползания мурашек». Не исключает Жемчугов и осложнений на глаза, вплоть до слепоты. В данном случае, по его словам, нужно учитывать прошлые травмы и болезни пациента.