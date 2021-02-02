В Мьянме заблокировали Facebook, Instagram и WhatsApp

В Мьянме заблокированы сервисы компании Facebook — одноименная социальная сеть и ее мессенджер, Instagram и WhatsApp, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, соответствующее распоряжение о блокировке сервисов до 7 февраля выпустило министерство транспорта и связи Мьянмы

В компании Facebook в курсе происходящего. «Мы настоятельно призываем власти восстановить связь, чтобы люди в Мьянме могли общаться со своими семьями и друзьями и получать доступ к важной информации», — говорится в заявлении компании.

1 февраля в Мьянме военные арестовали президента Вин Мьинта, государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также членов правительства и чиновников, связанных с правящей партией. В стране было объявлено чрезвычайное положение на год.