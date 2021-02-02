С израильской военной базы похитили секретное оборудование

Неизвестные злоумышленники взломали в ночь на четверг, 4 февраля, девять контейнеров на военной базе Армии обороны Израиля, похитив дорогостоящее секретное оборудование. Об этом пишет израильский 9 канал.

Инцидент произошел на учебной базе "Цеэлим" на юге страны. Как уточняет газета "Исраэль ха-Йом", из расположения одного из подразделений, проходившего там подготовку, пропали средства радиосвязи и устройства шифрования. Кроме переносных радиостанций ворам удалось вынести с территории части и другое высокотехнологичное оборудование.

Газета отмечает, что "кража со взломом нанесла ощутимый ущерб" уровню боеготовности подразделения и привела "к задержке развертывания сил на севере страны" для выполнения поставленных задач.