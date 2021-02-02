Воротам Британии в Европу грозит банкротство

Легендарный тоннель под проливом Ла-Манш испытывает острые финансовые проблемы, а компания Eurostar, перевозящая пассажиров из Лондона в Париж и обратно, рискует обанкротиться уже к апрелю. У того, что один из знаковых инфраструктурных объектов объединенной Европы погряз в кризисе, несколько причин. Коронавирус только одна из них, сообщает издание «Взгляд».

Трафик легковых автомобилей в Евротоннеле в прошлом году упал на 46%, автобусов – на 71%, а загрузка высокоскоростных поездов Eurostar, которые связывают Лондон с Парижем, Брюсселем, Амстердамом и другими городами, на 77% – до 2,5 млн человек, а ведь в 2019-м они перевезли более 11 млн пассажиров.

В компании Eurostar ситуацию оценивают более пессимистично: в ноябре оператор, пускающий между Лондоном и континентом всего по три поезда в сутки (до кризиса их было не менее 17), сообщил, что борется за выживание.

Грузоперевозки пострадали меньше – их падение за год составило всего 9%, а в четвертом квартале количество грузовиков, проехавших по тоннелю, даже несколько выросло, достигнув 420 тысяч единиц против 406,5 тысячи за тот же период 2019 года. Постепенно растет и количество грузовых поездов (в целом эта часть трафика упала на 19%), но пассажирскому сообщению был нанесен тяжелейший удар, особенно после появления нового – «британского» штамма коронавируса, на который ряд стран Евросоюза отреагировали закрытием сообщения с островом.