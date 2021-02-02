Скандал в минобороны Армении: арестован высокопоставленный офицер

Служба национальной безопасности Армении задержала полковника вооруженных сил Армении, который подозревается в том, что за взятки переводил солдат из одного подразделения в другое, а также с передовой в тыл. Об этом пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-центр СНБ.

Согласно сообщению, полковник ВС Армении в сентябре 2020 года потребовал от матери солдата-срочника 2 тысячи долларов для перевода военнослужащего подразделения в другое. Первую половину он получил на следующий день – с помощью перевода на его счет, открытый на сайте одной из букмекерских контор. Чтобы не отправлять другого солдата-срочника в воинскую часть, личный состав которой участвовал в боевых действиях в Карабахе, в ноябре через посредника потребовал от его родителей 2 500 долларов. В тот же день он получил 2 тысячи долларов. Для отправки еще одного солдата на место службы, выбранное срочником по желанию, он потребовал у его родителей 10 тысяч долларов. Уже в 2021 году за перевод солдата-срочника в другую часть полковник запросил более 2 тысяч долларов.

По данным СНБ, за деньги полковник организовывал прием на работу в госпитале, присвоение воинских званий, за что получил около 3 тысяч долларов. Также полковник "прикрыл" (исключил из списков самовольно покинувших часть) дезертирство военнослужащего из воинской части в Карабахе в ходе войны.

Вместе с ним задержаны еще около десятка человек.