Угольный кризис в Украине

Запасов угля на Украине по состоянию на начало февраля в 5,5 раза меньше, чем на тот же период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Ведомство признало ситуацию критической и объявило, что та может закончиться «общесистемной аварией в объединенной энергосистеме Украины» и графиками аварийного прекращения подачи электроэнергии потребителям.

Сообщение опубликовано спустя полторы недели после того, как главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко назвал ситуацию худшей за всю историю независимой Украины. По его словам, никогда еще на ТЭС не было настолько мало топлива в этот период.

НКРЭКУ обещала провести проверку, чтобы обеспечить энергетические компании топливом и создать резервы. Однако с того момента ситуация ухудшилась. По данным Минэнерго Украины, 2 февраля на теплоэлектростанциях оставалось только 431,9 тысячи тонн угля, из них 291 тысяча газового и 140,9 тысячи антрацита.