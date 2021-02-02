Бабаев представился полицейским и присвоил 17 тысяч

Правоохранительные органы задержали жителя Баку, выдававшего себя за сотрудника полиции.

В пресс-службе МВД сообщили, что в 32-й отдел Сураханского районного управления полиции обратилась женщина, которая сообщила, что некий Вюсал, представившийся сотрудником полиции, в разное время потребовал и получил от нее 17 тысяч манатов под предлогом трудоустройства в одно из госучреждений.

В результате оперативного мероприятия сотрудники отдела полиции задержали по подозрению в совершении мошенничества жителя столицы Вюсала Бабаева. В ходе расследования было доказано, что В.Бабаев выдавал себя за сотрудника МВД. При досмотре его автомобиля были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств заявления различных лиц, форма одежды сотрудника полиции, 6 мобильных телефонов, контуры, в том числе фото Бабаева в форме полицейского.

Собранные материалы направлены для изучения в следственный отдел Сураханского РУП. В отношении В.Бабаева возбуждено уголовное дело по статьям УК 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба), следственные мероприятия продолжаются.