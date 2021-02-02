Жителя Хызы задержали с наркотиками

Жителя Хызинского района задержали с партией наркотиков. Как сообщили haqqın.az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Хызинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.

В результате был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель поселка Шорабад А.Садыгов. Во время личного досмотра у А.Садыгова был обнаружен и изъят целлофановый пакет с марихуаной весом 450 г.

Проводится расследование.