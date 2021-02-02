Илон Маск взвинтил цены на малоизвестную криптовалюту

Известный американский предприниматель Илон Маск, который буквально пару дней назад написал о временном "уходе" из соцсети Twitter, вернулся туда с новыми сообщениями, после одного из которых произошел резкий скачок стоимости небольшой криптовалюты Dogecoin.

Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на нее написал слово "Doge", при этом убрав из своей подписи хештег bitcoin. После этого рост Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут. По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.39 рост (за сутки) составляет 63%.

На прошлой неделе внимание участников онлайн-группы WallStreetBets, включающей миллионы людей и своей активностью разогнавшей цену акций целого ряда относительно небольших американских компаний и даже серебра, привлекла криптовалюта Dogecoin. Благодаря их покупкам она взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В тот же день был и первый твит Маска про Dogecoin.