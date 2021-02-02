Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку ввоза в страну большого количества наркотиков и психотропных веществ, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

На основании информации, полученной следственным отделом Оперативно-розыскного управления ГТУВТ, при прохождении таможенного контроля был проведен осмотр чемодана, принадлежащего гражданке Азербайджана Эльвие Дямировой, прибывшей рейсом из Стамбула.

В ходе досмотра чемодана были обнаружены спрятанные пять целлофановых пакетов с 977 единицами MDMA (метилендиоксиметамфетамин), в упаковках с детским питанием 98, 800 грамма кокаина, а в коробках для крема и чайных пакетиках был размещен самый опасный наркотик в мире - MDMB-4en-PINACA (Bonzai), с общим количеством активного ингредиента 72,206 грамма.

Сотрудниками оперативно-розыскного управления Государственного таможенного комитета была проведена операция по задержания лиц, которым должны были быть доставлены наркотики. Расследование выявило причастность к участию в преступлении других членов группы - Парваны Мамедалиевой и Мухаммеда Абдуллаева. Задержанным предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и, согласно решению Ясамальского районного суда, они были заключены под стражу.

Следует отметить, что метамфетамин и МДМА (метилендиоксиметамфетамин) включены в «Список психотропных веществ», запрещенных к обращению в Азербайджанской Республике, а общее количество его активного ингредиента составляет 158,19 грамма.