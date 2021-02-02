Микаил Джаббаров провел первое заседание Наблюдательного совета SOCAR фото
Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), созданного в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики» от 23 января 2021 года.
Как сообщили haqqin.az в SOCAR, в заседании, которое прошло в видеоформате, приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров и руководящие лица компании.
Председатель и члены Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана поблагодарили главу государства за оказанное им доверие.
Председатель наблюдательного совета подчеркнул, что в настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана вступает в новый период развития. Наблюдательный совет, созданный Указом главы государства, в рамках передового опыта и современных управленческих требований будет работать в направлении повышения эффективности деятельности Государственной нефтяной компании, совершенствования ее управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Наблюдательный совет будет работать в сотрудничестве с правлением Государственной нефтяной компании.
На заседании были обсуждены меры по обеспечению выполнения задач, вытекающих из Указа президента Азербайджанской Республики, принципы системы корпоративного управления Государственной нефтяной компании, организация деятельности Наблюдательного совета, роль Азербайджанского инвестиционного холдинга в управлении - менеджменте компании и другие вопросы.