14:28

Состоялось первое заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), созданного в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики «О мерах по совершенствованию управления Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики» от 23 января 2021 года. Как сообщили haqqin.az в SOCAR, в заседании, которое прошло в видеоформате, приняли участие председатель Наблюдательного совета, министр экономики Микаил Джаббаров и руководящие лица компании.

Председатель и члены Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана поблагодарили главу государства за оказанное им доверие. Председатель наблюдательного совета подчеркнул, что в настоящее время Государственная нефтяная компания Азербайджана вступает в новый период развития. Наблюдательный совет, созданный Указом главы государства, в рамках передового опыта и современных управленческих требований будет работать в направлении повышения эффективности деятельности Государственной нефтяной компании, совершенствования ее управления с учетом современных стандартов корпоративного управления. Наблюдательный совет будет работать в сотрудничестве с правлением Государственной нефтяной компании.