Как сообщает сайт СГБ, были расследованы многочисленные факты злоупотребления в сфере осуществления государственного контроля при организации социальной защиты и реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями, организации социальной защиты и других сферах деятельности министерства, когда его возглавлял Салим Муслимов.

В ходе расследования, проводимого на основе начатого уголовного дела, появились обоснованные подозрения в том, что Салим Муслимов при исполнении служебных обязанностей злоупотреблял служебными возможностями для получения незаконных преимуществ, чем был нанесен ущерб интересам государства. Также возникли подозрения, что посредством подчинённых ему должностных лиц Салим Муслимов требовал от физических и юридических лиц часть денег, выделенных на строительство в различных районах частных домов и домов-интернатов для людей с инвалидностью.

Была получена и информация о том, что Салим Муслимов по результатам проверок, проведенных Государственной службой инспекции труда на предприятиях, связанных с соблюдением требований охраны труда при строительстве и реконструкции объектов производственного, социально-бытового и общественного питания на территории страны, дачей согласия на их ввод в эксплуатацию, соответствием требованиям охраны труда, неоднократно получал взятки. В то же время по результатам проверок, проведенных Отделом внутреннего контроля в территориальных структурах, были выявлены обоснованные подозрения в получении им повторных взяток на сумму от 10 до 30 тысяч манатов от каждого руководителя различных территориальных отделов данного министерства.

Салиму Муслимову были предъявлены обвинения по статьям 308.2 (Злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (Неоднократное получение взятки в крупном размере) и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия.