Чтобы выйти из кризиса, Армения захотела выращивать коноплю

Правительство Армении захотело организовать в стране производство промышленной конопли в качестве антикризисной экономической меры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера страны Тиграна Авиняна.

По словам вице-премьера, такая практика уже активно используется в России, Китае и США. Авинян пояснил, что кабмин внесет необходимые изменения в законодательство, чтобы предприниматели смогли легально выращивать коноплю для технических целей.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян призвал предоставить гражданам полную информацию по этой инициативе, чтобы избежать возможных спекуляций. «Конопля — важное промышленное сырье. Есть, конечно, риски, но есть также механизмы управления этими рисками», — сказал глава армянского правительства.