ООН заявила о рекордном росте цен на продовольствие

FAO фиксирует рост стоимости всех категорий товаров, наиболее заметно - на сахар, зерновые и растительное масло. Так, индекс цен на сахар поднялся на 7 пунктов (8,1%), до 94,2 пункта, до рекорда с мая 2017 года.

Общий индекс цен на продовольственные товары в январе вырос в годовом выражении на 4,7 пункта, или на 4,3%, до 113,3 пункта, индикатор растет уже восьмой месяц подряд и достиг максимума с июля 2014 года, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), на который ссылается РИА Новости.

Индекс цен на зерновые в январе поднялся на 8,3 пункта в месячном выражении, или на 7,1%, до 124,2 пункта. Отмечается резкий рост мировых цен на кукурузу из-за общего снижения предложения, а также в связи с засушливой погодой в Южной Америке. Как указывает FAO, подорожала и пшеница, в том числе из-за "ожидаемого сокращения объемов продаж со стороны Российской Федерации, где с марта 2021 года пошлины на экспорт пшеницы увеличатся вдвое".

Индекс цен на растительное масло поднялся к декабрю на 7,7 пункта (5,8%) и составил 138,8 пункта - самый высокий уровень с мая 2012 года. Индекс растет восьмой месяц подряд при удорожании пальмового, соевого и подсолнечного масла, говорится в релизе.

Индекс цен на молочную продукцию в январе вырос на 1,7 пункта (1,6%), до 111 пунктов. Подорожало сливочное масло и цельное сухое молоко вследствие больших закупок в Китай перед празднованием там лунного Нового года и сезонного снижения поставок из Новой Зеландии. При этом подешевел сыр на фоне низких продаж в Европе и роста его запасов в США.

Индекс цен FAO на мясо составил 96 пунктов (рост на 0,9 пункта, или на 1%), показатель растет четвертый месяц подряд. Организация отмечает рост цен на все виды мяса, сильнее всего на мясо птицы, особенно в Бразилии, при активном спросе и ограничении экспорта из стран Европы.