Нетаньяху снова отложил визит в Эмираты и Бахрейн

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз отменил официальные визиты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн, запланированные на февраль.

«Несмотря на важность визитов в Абу-Даби и Бахрейн, премьер-министр Нетаньяху решил отложить эти визиты на данном этапе из-за закрытия аэропорта», - говорится в сообщении администрации главы израильского правительства, которое цитирует Anadolu.

Новые сроки визитов не уточняются.

Ранее израильские СМИ писали, что Нетаньяху 9 февраля совершит официальный визит в Абу-Даби.

Израиль в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) закрыл аэропорт Бен Гурион. Нетаньяху планировал визиты в ОАЭ в декабре 2020 и январе 2021 года. Однако в обоих случаях поездка была отменена.