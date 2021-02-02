Украина продлила карантин до мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но скорее всего он будет действовать и после этой даты, в том числе в мае. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Скорее всего он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, со смягчениями, возможно, он будет адаптивным», - сказал Шмыгаль.