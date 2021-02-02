На индо-пакистанской границе снова неспокойно

Военнослужащий армии Индии погиб в результате обстрела с пакистанской стороны линии контроля в Кашмире. Об этом сообщает газета The Pioneer со ссылкой на индийское минобороны.

Инцидент произошел после того, как в среду начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва заявил, что Исламабад и Нью-Дели должны найти мирный путь к решению кашмирского вопроса, передает ТАСС.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмира Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.