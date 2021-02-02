В мире выявили тысячи мутаций коронавируса

Надим Захави, заместитель министра здравоохранения Великобритании, ответственный за вакцинацию, заявил, что британские учёные насчитали в мире уже около 4 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19, Об этом он сказал в интервью Sky News.

«Все производители — Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca и другие — изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту: сейчас во всём мире существует около 4 тыс. вариантов COVID-19», — сказал он.