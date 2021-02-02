Арестован глава компании «КАТ Холдинг» По следам наших выступлений
В Баку арестован глава компании. Как стало известно haqqin.az, основатель ООО «КАТ Холдинг» Эльчин Алекперов признан виновным по статьям 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба) и 308.2 (использование служебного положения, приведшее к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса Азербайджана.
Решением Бинагадинского районного суда в отношении Э.Алекперова применена мера пресечения в виде ареста.
Ранее в haqqin.az писал о недовольстве нескольких граждан, купивших квартиры в Ясамальском жилом комплексе - проекте Государственного агентства жилищного строительства (MIDA). Жалобы в основном касались домов №№27, 28 и 29 Ясамальского жилого комплекса. Граждане заявили, что ремонтно-строительные работы в зданиях, где они купили квартиры, полностью не завершены, а также то, что они не могут попасть в свои квартиры.
В заявлении MIDA по этому поводу отмечается, что указанные здания должны были быть построены в соответствии с условиями контракта с ООО «КАТ Холдинг».
Выяснилось, что причиной отказа ООО «КАТ Холдинг» сдать вышеупомянутые здания и начала жалоб граждан стало задержание основателя холдинга Эльчина Алекперова.
Эльчин Алекперов долгое время работал в строительной сфере и является учредителем ООО «КАТ Холдинг». Истцом же является Повилас Почиуса, гражданин Литвы, который последние 2-3 года является одним из совладельцев холдинга.
Согласно договоренности, Эльчин Алекперов передал Повиласу Почиусе 50% акций холдинга. Приобретя 50% акций, Повилас Почиуса перевел в холдинг 3 миллиона 26 тысяч манатов. Кроме того, было согласована передача ему 6 квартир и 2 нежилых помещений. Завод, принадлежащий холдингу, также был передан Повиласу Почиусе в качестве залога.
Незадолго до завершения строительства зданий, Повилас Почиуса потребовал свои деньги обратно. Гражданин Литвы, получивший взамен своих денег в качестве залога 6 квартир из здания, 2 объекта и завод, являвшийся совладельцем холдинга, сначала обратился в полицию и заявил, что его обманули.
На основании поданного гражданином Литвы в июне 2020 года в 37-е отделение Хатаинского районного управления полиции заявления было возбуждено уголовное дело. Но впоследствии оно было прекращено.
Позже в связи с этим фактом Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело, по которому Эльчин Алекперов был обвинен в хищении денег из основанного им холдинга.
На имущество брата, членов семьи и других родственников арестованного Эльчина Алекперова наложен арест.
В частности, сумма, которую требует Повилас Почиуса, представляет собой ссуду, полученную компанией в рамках официального кредитного соглашения между им и ООО «Кат Холдинг».
Кроме того, сумма залога по кредиту в 3 миллиона во много раз больше. Стоимость одного только заложенного завода оценивается в 5 миллионов долларов, а вместе с другими залогами насчитывается уже 10 миллионов.
Эльчин Алекперов заявляет, что его арест незаконен.