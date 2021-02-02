К «Иса булагы» проведут новую дорогу

К «Иса булагы» в освобожденной от оккупации Шуше будет проложена новая автомобильная дорога. Об этом сказал журналистам глава пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По словам Наджафли, проект будет реализован в рамках строительства 101-километровой автодороги Физули - Шуша.

«В проект по строительству новой дороги включена прокладка дополнительной 2-километровой дороги второй категории к известному Иса булагы в городе Шуша. Двухполосная дорога будет брать начало приблизительно на 82-м километре новой трассы Физули - Шуша», - сказал Наджафли.