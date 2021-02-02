В Бельгии иранского дипломата осудили на 20 лет

Бельгийский суд приговорил иранского дипломата Асадуллу Асади к 20 годам лишения свободы по делу о планировании теракта на встрече иранских оппозиционеров во Франции в 2018 году.

Как сообщает Anadolu, наряду с Асади виновными признаны еще три человека. Асади был задержан в Германии и экстрадирован в Бельгию.

Иранский дипломат отверг обвинения в свой адрес и не присутствовал на слушаниях. Свой отказ Асади передал через адвоката, объясняя его тем, что располагает дипломатической неприкосновенностью.