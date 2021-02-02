Врачи медицинского центра Нью-Йоркского университета провели 23-часовую хирургическую операцию по трансплантации двух кистей рук и лица 22-летнему Джо Димео. Об этом сообщает CNN.

Операция произошла в августе 2020-го. Врачи ждали, чтобы трансплантаты не были отклонены организмом Димео, и только после того, как они убедились, что те прижились, операция была объявлена успешной.

Во всем мире было только две попытки провести такую операцию – пересадить лицо пациента и обе руки, однако обе оказались безуспешными.