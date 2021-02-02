Главный инфекционист: даже после вакцинации можно заразиться

Уже несколько недель в Азербайджане проводится вакцинация против коронавируса - добровольная и за счет государства.

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов заявил, что вакцинация и карантинный режим могут обеспечить по возможности скорейшее завершение пандемии: "После этого процесса ожидается сокращение числа заражений. Пока что вакцинированные получили только одну инъекцию. После введения второй должен пройти период, чтобы в организме появились антитела. Только после этого процесса можно увидеть первые результаты вакцинации. С ростом числа вакцинированных проявятся положительные результаты. Инфекционисты считают вакцинирование важным, т.к. вакцина помогает бороться не только с имеющимся видом вируса, но и с его мутациями".

Главный инфекционист предупреждает, что даже после вакцинации можно заразиться: "Это может быть связано с бездействием вакцины из-за малого количества времени, прошедшего после инъекции, и с неформированием защитных антител. Или же может произойти в результате ослабления иммунитета после вакцинации. Если иммунитет ослабевает, у привитого сокращается число возникших антител, необходима повторная вакцинация. Поэтому следует обязательно соблюдать санитарные и гигиенические правила".