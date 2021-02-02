В заседании, проходившем под председательством руководителя рабочей группы, первого зампредседателя Госкомтаможни генерал-лейтенанта Исмаила Гусейнова, приняли участие заведующий сектором Администрации президента, руководитель секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев, зампредседателя Госкомтаможни генерал-майор Джавад Гасымов, руководители управлений Госкомтаможни, представители Минэкономики и Минюста, Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям, НАНА, Агентста по пищевой безопасности, Торговой-промышленной палаты Азербайджан-Франция, а также представители различных консалтинговых компаний.

Сегодня состоялось заседание в видеоформате рабочей группы «Торговля на границе» Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Азербайджана, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

На заседании был обсужден план действий рабочей группы «Торговля на границе» на 2021 год.

Выступивший на заседании первый заместитель председателя Госкомтаможни Исмаил Гусейнов отметил, что в результате проделанной в 2020 году работы, согласно последним аудиторским отчетам Всемирного банка, Азербайджан продвинулся на 6 пунктов, а по индикатору «Торговля на границе» были достигнуты значительные успехи.

Рассказывая о новом плане деятельности, Исмаил Гусейнов отметил, что определен ряд мероприятий с целью сокращения необходимых документов в ходе экспортных и импортных операций и устранения волокиты. Для достижения поставленных целей особое значение уделяется развитию института представительства и продвижению цифровизации.

Было отмечено, что в плане деятельности на этот год предусмотрено проведение функциональной диагностики системы "Электронное окно", определение списка соответствующих структур, требующих интеграции информационных систем для проведения экспортно-импортных операций, и др. А это в свою очередь являются важными факторами, влияющими на снижение времени и затрат на операции по переходу границы и упрощение торговли.

Выступивший завсектором Администрации президента Вюсал Шихалиев высоко оценил участие в заседании представителей таможенных органов и частного сектора, что является примером развития диалога государство - бизнес.

Вюсал Шихалиев отметил, что предприняты важные шаги для упрощения экспортно-импортных операций, и призвал представителей частного сектора быть более активными в обсуждениях.

В свою очередь, зампредседателя Госкомтаможни Джавад Гасымов рассказал о проделанной таможенниками работе в сфере упрощения процедур перехода границы и быстрой торговли.

В ходе заседания были обсуждены пункты плана деятельности рабочей группы, озвучены мнения и предложения.