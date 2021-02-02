Швеция вслед за Данией вводит «ковидные паспорта»

Швеция вслед за Данией планирует ввести «ковидные паспорта», сообщает Financial Times. Власти страны намерены ввести такой документ к лету и в дальнейшем заниматься созданием единого международного стандарта для подобных «паспортов», чтобы возобновить международные путешествия.

«Чтобы сертификаты работали на международном уровне, они должны быть признаны странами по всему миру. Именно поэтому Швеция активно работает над разработкой международного стандарта сертификатов», — заявила министр по социальным вопросам страны Лена Халленгрен.

Власти Швеции подчеркивают, что «ковидные паспорта» должно быть легко выдавать и контролировать.

Накануне Дания одной из первых в мире представила конкретный план введения «корона-паспортов». К лету каждый привитый датчанин сможет скачать документ о вакцинации на мобильное устройство и использовать его, например, в деловых поездках. Власти Дании рассчитывают, что это позволит постепенно открывать границы.