Дмитрий Рой, автор haqqin.az 17:12

Сенат США проголосовал за назначение Энтони Блинкена, давнего советника президента Джо Байдена, на пост главы внешнеполитического ведомства Америки. Точки расставлены – как минимум в ближайшие четыре года внешнюю политику Америки будет формировать команда «пережитков администрации Обамы». Собранная из приведших Соединенные Штаты к сегодняшнему бедственному положению функционеров, в числе которых и новый государственный секретарь Энтони Блинкен.

С радостным возбуждением и комсомольским энтузиазмом эти люди вновь рассаживаются за «пульты управления» поведением США на международной арене: «То, что Барк Обама не достроил, мы достроим. И все перекосы Дональда Трампа исправим». Но большим вопросом остается то, понимают ли они насколько разительно изменился за последние четыре года окружающий их мир. В свой первый рабочий день на посту госсекретаря США выступил перед сотрудниками дипломатического ведомства со следующими словами: «Это новый день для Америки, новый день для мира. Лидерство Америки необходимо по всему миру, и мы предоставим его, потому что решение мировых проблем гораздо более возможно, когда в этом участвуют Соединенные Штаты. Мир внимательно наблюдает за нами сейчас, они хотят видеть, будем ли мы лидировать, показывая пример, чтобы ответить на вызовы нашего времени». Если вспомнить слова духовного отца Энтони Блинкена, Барака Обамы о том, что «провидение поставило перед Америкой задачу построить новый мир, а не переделывать старый», - то даже немного жутковато становится от задора новой внешнеполитической команды Штатов. В том смысле, что «узок круг этих людей» и, судя по всему, страшно далеки они от реалий нынешнего мира. Поскольку совершенно очевидно: заливистая пропаганда американской исключительности, которую собираются продвигать эти люди — это совершенно не то, в чем иностранные партнеры Америки сегодня больше всего нуждаются. И речь не о Пекине и Москве – с ними все ясно, им в ближайшие четыре года Вашингтоном уготована роль «врагов человечества и источников всякого зла». Но и французские, немецкие, итальянские, польские, бразильские, индийские лидеры — им точно интересна повестка об укреплении американской исключительности, предлагаемая Джо Байденом и главой его дипломатии Блинкеном? Нынешний государственный секретарь – дипломат из семьи дипломатов. Его отец Дональд Блинкен был послом США в Венгрии, его дядя Алан Блинкен был послом в Бельгии. При этом самым тесным образом он связан с Демократической партией США, связи с которой и обеспечили ему взлет к карьерной вершине. С 1994 по 2001 год он работал в аппарате Совета национальной безопасности в администрации Клинтона, а с 2002 года занял должность главы аппарата комитета по международным делам Сената от Демократической партии. Комитет тогда возглавлял Джо Байден, и Блинкен достаточно быстро заимел репутацию его ближайшего советника.

И, что крайне немаловажно, Блинкен, сам выходец из семьи венгерских евреев, в истеблишменте США – свой из своих. Всегда во власти или возле нее, принятый в лучших домах. Его супруга Эван Райан - внучка бывшего главы Секретной службы США, в администрации Обамы занимала пост помощника госсекретаря по вопросам образования и культурным связям. Церемония их бракосочетания проводилась совместно по католическому и еврейскому обряду – интернационализм правящим американским элитам не чужд. «Я думаю, что будет громадной ошибкой утвердить в должности госсекретаря человека, который постоянно принимал ошибочные решения, когда дело касалось американской внешней политики или национальной безопасности», - заявил во время обсуждения кандидатуры Блинкена в Сенате на прошлой неделе республиканец Джон Баррассо. Намекая на «иракскую историю» нынешнего госсекретаря. В 2002 году Байден поддержал вторжение в Ирак, позднее выступил в поддержку военной операции в Ливии и заявил, что США должны проводить более агрессивную политику в Сирии. Как утверждает Washington Post, занять именно такую позицию политику посоветовал Блинкен, в свое время называвший вторжение в Ирак примером «жесткой дипломатии».

В 2009 году будущий госсекретарь вслед за Байденом также перешел в администрацию, где сначала получил должность советника вице-президента США по национальной безопасности, а затем стал заместителем советника по нацбезопасности президента Барака Обамы. В сферу его обязанностей входили политика в отношении Пакистана, Афганистана, ядерной программы Ирана. Понятно, что в команде Трампа этот человек оказаться не мог. В 2016-м Блинкен покинул администрацию и ушел в частный бизнес. И, неожиданно, и там оказался среди своих - он стал советником в инвестиционной компании Pine Island Capital Partners, а другим советником там был… генерал Ллойд Остин, занявший в администрации Байдена пост главы Пентагона. А когда Блинкен создал в 2018 году создал консалтинговую фирму WestExec Advisors, то одним из ее руководителей работала Эврил Хэйнс, назначенная на днях на должность директора Службы национальной разведки США.

В числе клиентов WestExec Advisors значились Facebook, Uber, Microsoft и LinkedIn, а всего за последние годы в этой фирме будущий госсекретарь заработал 1,2 миллиона долларов. Еще 144,5 тысяч долларов он получил, работая в избирательном штабе Байдена. А 21 тысячу долларов выплатила Блинкену телекомпания CNN, где он был международным комментатором. Но от финансового состояния нынешнего главы американской дипломатии вернемся к вопросам глобальным. А что именно он и его шеф предлагают миру? Вот такая выжимка получается: - США не должны прекращать поддержку Израиля, в том числе военную и финансовую. Нельзя использовать эту поддержку в качестве рычага давления на Израиль, так как это - угроза альянсу между двумя странами. - Единственный правильный и верный вариант разрешения израильско-палестинского конфликта – «принцип двух государств для двух народов». Никаких «Сделок Века» - палестинцы должны иметь своё государство, Штатам надо вернуться к взаимодействию с Палестинской автономией. - США должны вернуться к ядерному соглашению с Ираном. Успех в переговорах по СВПД станет лишь первым шагом. Сразу за ним пойдут переговоры уже о региональной безопасности - влияние Ирана в регионе и его ракетный арсенал. - Все авторитарные государства - это плохо. Особенно те, где нарушаются права человека. - Военное присутствие США не всегда нужно. Войска надо выводить и уменьшать вовлечённость Штатов в региональные процессы, делая ставку на превентивную дипломатию и внешние альянсы. И вообще, Ближний Восток - не центр Вселенной, фокус внимания Вашингтона будет смещаться на Индо-Тихоокеанский регион и сдерживание Китая. На первый взгляд все решения стерильны, просты как двери и умеренны. Здесь то и кроется проблема. Как только доходит до конкретики по Йемену, Ираку, Сирии, Ирану – Блинкен начинает «плавать». Возьмем ту же позиция по Израилю и Палестине - это традиционное «ни вашим, ни нашим», но так, чтобы не обвинили в антисемитизме или нежелании поддерживать главного союзника.