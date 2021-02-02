BakuBus передали еще одну маршрутную линию

По поручению президента Азербайджана ведется работа над повышением качества пассажирских перевозок в поселках Баку. Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, с 5 февраля пассажироперевозки по маршруту №32 (станция метро "28 Мая" - территория "8-го километра") будут осуществляться отвечающими требованиям экологического стандарта Евро-6 современными 12-метровыми автобусами ООО BakuBus.

Отмечается, что благодаря этому станет возможна более безопасная и комфортная перевозка свыше 17 000 пассажиров, ежедневно пользующихся данным маршрутом.